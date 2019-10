Les Polonais offrent un deuxième mandat aux conservateurs populistes

Orban perd Budapest, son premier revers

C’est un véritable revers pour le parti de Viktor Orbán, le Fidesz (allié au KDNP), qui contrôlait jusqu’à présent la plupart des grandes villes du pays en Hongrie. Les élections municipales de dimanche ont porté au pouvoir l’opposition à Budapest où résident plus de 20% des Hongrois. Gergely Karácsony, candidat d’un petit parti vert écologiste, soutenu par l’ensemble de l’opposition, a réussi à ravir la mairie des mains d’István Tarlós, qui présidait au conseil municipal depuis 2010 et était soutenu par le Fidesz. À 44 ans, le nouveau maire de Budapest devrait faire souffler un vent nouveau sur la mairie.

L’opposition disposera de la majorité au conseil municipal budapestois et l’a remporté dans 14 des 23 arrondissements de la capitale ainsi que dans quatre des cinq plus grandes villes du pays. "Le Fidesz a perdu dans des arrondissements et dans des localités symboliques comme le 1er et le 2e arrondissement ou à Pécs, Miskolc ou Szombathely, ce sont des pertes importantes pour le parti au pouvoir" affirme le think tank Political Capital.

Le parti de Viktor Orban l’avait remporté haut la main aux législatives d’avril 2018, jouissant d’une nouvelle majorité constitutionnelle. L’opposition encore profondément divisée avait tenté de timides rapprochements, trop tardives et peu suivies. Elle avait depuis sombré dans la déprime pour se réveiller l’hiver dernier manifestant contre la loi sur les heures supplémentaires.

Ces élections sont la preuve qu’un front uni mené par un chef crédible peut faire tomber "la machine Orban". Le rassemblement de l’opposition s’est, cette fois-ci, fait dans les temps et n’a pas volé en éclat. Il faut dire que l’opposition a reçu un coup de pouce inattendu: il y a une semaine, un blog anonyme révélait que le maire (Fidesz) de Győr, une ville de 130.000 habitants, avait pris part à une fête sexuelle sur un yacht, aux côtés de prostituées.

Soit un véritable coup porté au Fidesz-KDNP, qui prône conservatisme et valeurs chrétiennes. "Le mythe d’un Fidesz parfait a pris fin. Cela va avoir des conséquences dans le pays comme à l’international", continue Political Capital. Viktor Orban a effectivement fait profil bas se contenant d’annoncer "nous allons regarder les chiffres et ajuster la politique du Fidez-KDNP en conséquence (…) nous sommes toujours la formation politique la plus forte de Hongrie et nous allons travailler pour rester".