Les détails de l'accord du Brexit

♦ Les droits des expatriés

♦ La facture

♦ L'Irlande

Destiné à ne s'appliquer qu'en dernier recours, ce "backstop" aurait la forme d'un arrangement douanier pour tout le Royaume-Uni avec des dispositions "plus approfondies" pour l'Irlande du Nord en termes douaniers et réglementaires. Le système de "backstop" restera en vigueur "temporairement". Il est appelé à disparaître dès qu'un accord commercial aura été conclu avant la fin de la période de transition entre l'UE et la Grande-Bretagne; mais toujours avec l'ouverture de la frontière irlandaise au programme.

→ Cet accord garantira donc une libre circulation des biens et des personnes entre les deux Irlande.

→ L'Irlande du Nord fera partie d'un territoire douanier commun au reste de la Grande-Bretagne, sans droits de douane ni quotas entre la province et la Grande-Bretagne.

→ Le commerce entre l'Irlande du Nord et l'Europe sera régi par les règlements douaniers européens comme pour le reste de la Grande-Bretagne.

→ Si le "backstop" est activé, la Grande-Bretagne appliquera les mêmes tarifs douaniers que l'UE sur les marchandises et respectera les règles d'origine du bloc.

→ Il y aurait des contrôles sur certaines marchandises exportées de Grande-Bretagne vers l'Irlande du Nord afin de vérifier leur conformité avec les normes européennes. Ces contrôles seront menés par les autorités britanniques, et des représentants de l'UE auront le droit d'être présents.

→ Les contrôles des biens agricoles et des produits d'origine animale circulant entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne -déjà en vigueur dans les ports et les aéroports- y seront accrus.