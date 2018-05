Les entreprises européennes en Iran protégées des sanctions américaines

"Nous avons le devoir, la Commission et l'Union européenne, de faire ce que nous pouvons pour protéger nos entreprises européennes, en particulier les PME."

Ce règlement ne fut jamais appliqué . Il permet aux tribunaux de l'UE et aux entreprises de se soustraire aux législations portant des sanctions par un Etat tiers. Les entreprises sont aussi autorisées à réclamer des indemnités à l'Etat qui leur aurait imposé des sanctions.

L'Europe reste dans l'accord nucléaire avec l'Iran

"Tant que les Iraniens respecteront leurs engagements, l'UE s'en tiendra bien sûr à l'accord dont elle était l'architecte - un accord qui a été unanimement ratifié par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui est essentiel pour préserver la paix dans la région et dans le monde", dit le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. "Mais les sanctions américaines ne seront pas sans effet. Nous avons le devoir, la Commission et l'Union européenne, de faire ce que nous pouvons pour protéger nos entreprises européennes, en particulier les PME."