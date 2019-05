Les europhobes en tête au Royaume-Uni et aux Pays-Bas

Les partis nationalistes et europhobes ont le vent en poupe dans les deux premiers pays à voter aux élections européennes.

"Il est toujours plus facile de mobiliser des forces négatives que de mobiliser des forces positives", a dit Jean-Claude Juncker, mercredi, à un journaliste de CNN, en se lâchant sans retenue contre "les populistes" et "les stupides nationalistes". À la veille du scrutin européen, le plus important d’Occident, le président de la Commission européenne craque. Et on le comprend.

Les sondages prévoient une montée en puissance des partis populistes et d’extrême droite décomplexés, tous antieuropéens. Les deux partis gouvernant le Royaume-Uni depuis plus de cinquante ans, les Tories et le Labour, sont les premiers à en faire les frais, cloués au pilori pour avoir enflammé la haine des "leavers" à cause de leur gestion chaotique du Brexit.

Selon le sondage le plus récent, du bureau YouGov, le parti du Brexit de Nigel Farage est crédité de 37%. Les conservateurs sont à 7% et le Labour à 13%. Les Libéraux démocrates (19%) et les écologistes (12%) ont le vent en poupe. Paradoxe suprême, 53 millions d’électeurs Britanniques envoient 73 députés au Parlement européen. Ils y resteront tant que leur pays sera membre de l’Union.

Le parti du Brexit, à l’extrême droite de l’échiquier politique, est une coquille vide, sans autre personnalité forte que son fondateur. Son score élevé, du moins dans les sondages, est un autre paradoxe de la politique insulaire. Nigel Farage, nul en politique intérieure, a échoué à plusieurs reprises à entrer au Parlement de Westminster. L’homme fonde sa rhétorique sur la dénonciation des "élites européennes" qui "s’enrichissent sur le dos du peuple". Lui-même, député européen, affiche pourtant un train de vie luxueux avec, selon une enquête du Guardian, une maison à 13.500 livres par mois et des frais personnels de campagne de 450.000 livres par an.

Bannon, le trait d’union

Son gourou n’est autre que Steve Bannon, l’ancien stratège de Donald Trump. En 2017, Bannon a formé avec Farage "The Movement", une organisation visant à fédérer les partis d’extrême droite et populistes, avec le Belge Mischaël Modrikamen, fondateur du parti d’extrême droite PP. Le Premier ministre Hongrois Viktor Orban, membre du PPE (démocrate chrétien), est aussi un proche. L’Américain est le trait d’union entre ces hommes, le RN de Marine Le Pen et la Ligue du Nord de Matteo Salvini.

L’Alliance européenne des peuples et des nations (AEPN), le groupe que veut créer Salvini au Parlement européen, est crédité de 74 sièges selon une compilation de sondages de Politico. Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg. Si on additionne leur score, les partis populistes europhobes pourraient récolter 165 sièges contre 168 pour le PPE, la première famille politique de l’UE. Ces partis ont du mal à se fédérer, le nationalisme étant un ferment de divisions. Mais la crise migratoire, échec majeur de l’UE qui ne sut proposer qu’un langage sécuritaire, a renforcé le camp identitaire.

Si on ajoute le nivellement par le bas et la haine véhiculés depuis quelques années sur les réseaux sociaux, la simplification à outrance du débat politique, le timing est bon pour les populistes décomplexés. Leur europhobie, simple à comprendre, fait davantage recette face à une Europe perçue comme compliquée.

Baudet et son "Nexit" fascinent les néerlandais

Aux Pays-Bas, l’extrême droite, incarnée par le Forum de la démocratie (FvD) de Thierry Baudet se mesure au parti libéral (VVD) du Premier ministre Mark Rutte. Thierry Baudet est europhobe, favorable au "Nexit", antimigrants et climatosceptique. Il pourrait rallier une bonne partie des 13,5 millions d’électeurs. Ce personnage flamboyant, amateur de bons mots contre les femmes, est aussi un proche de Steve Bannon.