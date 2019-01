Les multinationales paient peu d'impôts en Europe (étude)

Le Luxembourg présente le taux d’imposition effectif le plus bas (2,2%) , devant la Hongrie (7,5%), la Bulgarie (9,5%), Chypre (9,6%) et les Pays-Bas (10,4%).

Ecarts substantiels

Cette étude montre des écarts substantiels entre le taux effectif et nominal. À nouveau, l e Luxembourg constitue le cas le plus extrême en Europe. Mais d’autres États membres, dont la Belgique, la France (17% contre 33%), et les Pays-Bas (10% contre 25%), présentent également des différences très élevées entre les deux taux.

La plupart des pays européens imposent les entreprises multinationales de manière régressive : plus l’entreprise multinationale est grande, plus le taux effectif est bas, constatent l'auteur du rapport. La Belgique ferait d’ailleurs partie des pays étudiés taxant les entreprises multinationales de la manière la plus régressive: si le taux moyen effectif appliqué aux multinationales de petite taille (c’est-à-dire, dont le total des actifs est inférieur à 10 millions de dollars) est de 29,3%, il chute à 11,7% pour les plus grandes d’entre elles (dont le total des actifs est supérieur à 100 millions de dollars).