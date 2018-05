Les projets économiques en Italie font sursauter les marchés

Le Huffington Post Italia a publié mardi soir un document de 39 pages présenté comme un projet de contrat de gouvernement entre la Ligue et le Mouvement 5 Etoiles (M5S). Dans ce document, on découvre que les deux partis souhaiteraient une renégociation des contributions de l’Italie au budget de l’Union européenne, le démantèlement d’une réforme des retraites adoptée en 2011 et la création par l’Union européenne de procédures économiques et judiciaires permettant aux États membres de sortir de l’union monétaire. Les deux partis envisageraient également de demander à la Banque centrale européenne (BCE) l’annulation de 250 milliards d’euros de dette.