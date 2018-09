Londres oscille entre rumeurs d'élections anticipées et appels au référendum

Reste ce constat, dressé vendredi par Theresa May elle-même: "Nous sommes dans une impasse." Elle s’exprimait au lendemain du sommet informel de Salzbourg, résumé par la presse britannique comme une humiliation pour la Première ministre. Le président du conseil européen, Donald Tusk, avait rejeté sans prendre de gants le Livre blanc de Chequers dans lequel elle exposait, en juillet, sa vision des futures relations entre le Royaume-Uni et l’Union: "Le cadre suggéré (…) ne fonctionnera pas". Le plan de May doit aussi faire face à la fronde au sein de son propre parti: 80 députés tories y sont ouvertement hostiles. Les partisans d’une rupture plus nette avec l’Union, menés par l’ex-ministre en charge du Brexit David Davis, viennent d’ailleurs de publier un plan alternatif.