Macron décidé à "emmerder les non-vaccinés jusqu'au bout"

"Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et donc on va continuer de le faire, jusqu'au bout. C'est ça, la stratégie. " Emmanuel Macron n'y a pas été de main morte. Le président de la République française répondait ainsi à la question d'une lectrice du Parisien qui indiquait que 85% des réanimations sont occupées par des non-vaccinés, entraînant des reports d'opérations.

"La quasi-totalité des gens, plus de 90 %, ont adhéré" à la vaccination et "c'est une toute petite minorité qui est réfractaire", ajoute-t-il. "Celle-là, comment on la réduit? On la réduit, pardon de le dire, comme ça, en l'emmerdant encore davantage. Moi, je ne suis pas pour emmerder les Français. Je peste toute la journée contre l'administration quand elle les bloque. Eh bien là, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder", poursuit-il, précisant qu'il n'entend vacciner personne de force ni avoir recours à des peines de prison.