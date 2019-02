Macron songe à un referendum dans la foulée du débat national

Le chef de l'Etat tente en effet de reconquérir l'opinion après deux mois et demi de fronde sociale et de manifestations tous les samedis. Ainsi, pour la douzième semaine consécutive - "l'acte 12" du mouvement -, les cortèges ont rassemblé le 2 février 58.600 personnes dans toute la France, d'après les chiffres officiels. Des manifestations émaillées d'incidents à Paris et dans plusieurs villes. La journée était dédiée aux victimes des "violences policières", qui ont souvent ouvert la marche avec leurs bandages.