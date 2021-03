Mark Rutte en route pour un quatrième mandat

Le Premier ministre libéral Mark Rutte devrait remporter un quatrième mandat lors des législatives néerlandaises prévues la semaine prochaine. La pandémie de Covid-19 a occulté les autres problématiques aux Pays-Bas.

Des bureaux de vote ouverts durant 3 jours, des millions de crayons rouges commandés par les municipalités, 37 partis politiques en lice, une campagne concentrée dans les médias... Les élections législatives néerlandaises, prévues du 15 au 17 mars, seront atypiques en raison de la pandémie de coronavirus.

Le scrutin aura valeur de test pour le reste de l'Europe, les Pays-Bas étant le plus grand pays à organiser des législatives depuis le début de la crise sanitaire. Plusieurs maires et des médecins ont appelé à l'annulation des élections, par crainte des contagions. Mais le gouvernement est resté inflexible.

Des mesures exceptionnelles ont été prises. Le crayon rouge utilisé pour cocher les cases sera remplacé ou désinfecté après chaque utilisation. Le comptage des voix sera adapté aux heures du couvre-feu. Des bureaux de vote, trop exigus pour le respect de la distanciation, ont été remplacés.

Vers un quatrième mandat pour Rutte

Selon les derniers sondages, le Premier ministre de droite libérale Mark Rutte devrait en sortir victorieux. Son parti, le VVD (Parti populaire pour la liberté), est crédité de 25% des suffrages selon le dernier sondage de Politico, de quoi lui octroyer 40 sièges à la Chambre des représentants, contre 32 en 2017.

25% Le VVD (Parti populaire pour la liberté) est crédité dans les sondages de 25% des suffrages, de quoi lui octroyer 40 sièges à la Chambre des représentants.

Il avait fallu 208 jours pour constituer la majorité sortante. Un record aux Pays-Bas. Le gouvernement avait démissionné en janvier 2020 après un scandale lié aux allocations sociales, où des milliers de familles avaient été accusées à tort d'avoir fraudé la législation. Cet épisode n'a pas eu raison d'un Premier ministre connu pour résister aux crises. Mark Rutte, surnommé "Monsieur Teflon" en est à sa onzième année à la tête du gouvernement, et sa popularité ne faiblit pas.

Pour son quatrième mandat, le VVD pourrait repartir dans le schéma de coalition actuelle, avec les deux partis chrétiens de centre droit, le CDA et la CU, et le D66 de centre gauche. Rutte pourrait aussi mettre sur pied un nouveau gouvernement, plus social, en faisant monter les travaillistes du PvdA et en conservant le CDA. Le charismatique écologiste Jesse Klaver (Groenlinks) est candidat à l'exécutif.

Le futur gouvernement pourrait assouplir sa rigueur budgétaire en faveur de mesures sociales. Talonné par l'extrême droite, il ne devrait rien changer à la fermeté de sa politique migratoire.

Vue en plein écran

La crise du Covid-19 omniprésente

La pandémie de Covid-19 a occulté les autres débats. Les précédentes élections étaient marquées par la question migratoire et une ascension des deux partis d'extrême droite, le PVV de Geert Wilders et le FvD de Thierry Baudet. Cette thématique est passée au second plan, tout comme l'euroscepticisme qui avait prévalu dans la foulée du Brexit. Le PVV, crédité de 13%, devrait rester le deuxième parti du pays. Mais Rutte a exclu de gouverner Wilders.

Le gouvernement Rutte a d'abord réagi de manière laxiste à la pandémie, avant de durcir les règles. Le couvre-feu de 21h à 4h30, imposé en janvier, a provoqué de violentes émeutes dans plusieurs villes où l'on a retrouvé côte à côte simples citoyens, hooligans et ultra-droite complotiste. Cette situation a érodé la popularité du VVD, mais un récent assouplissement des règles devrait limiter ce recul.

"Le gouvernement Rutte a été servi par sa fermeté lors de l'adoption du plan de relance européen." Jean-Yves Camus Politologue

C'est avant tout la rigueur budgétaire de Mark Rutte qui séduit les Néerlandais. Comme toute l'Europe, les Pays-Bas ont souffert de la crise économique provoquée par la pandémie. Le Premier ministre néerlandais s'est distingué lors du bras de fer entre les pays du nord et du sud de l'Europe. "Le gouvernement Rutte a été servi par sa fermeté lors de l'adoption du plan de relance européen", estime le politologue français Jean-Yves Camus.

Un paysage politique fragmenté

Pas moins de 37 partis politiques ont été autorisés à se présenter aux élections, du jamais vu depuis 1992. Qu'il s'agisse du parti Jezus leeft ("Jésus est en vie"), De Feestpartij ("le Parti de la Fête"), ou encore le parti des animaux (PvdD), il y en a pour tous les goûts. Cette particularité provient d'un seuil électoral très bas, de 0,67%, permettant d'entrer au Parlement. Les partis communautaristes représentant les Néerlandais d'origine étrangère ont leur succès, comme DENK (parti pro-turc) qui détient 3 sièges.