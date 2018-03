Martin Selmayr divise sa famille politique

Que venait faire Günther Oettinger dans cette galère? Le commissaire européen aux Ressources humaines était lundi dans l’hémicycle du Parlement européen comme dans une arène. Un après l’autre, les députés lui ont décoché leurs piques, inlassables picadors. On le sentit prêt à céder sa place à son président, Jean-Claude Juncker , pour qu’il défende la nomination éclair de Martin Selmayr au sommet de l’administration, perçue par la presse internationale et, désormais le Parlement européen, comme un acte de népotisme.

Pris isolément, chaque élément de cette nomination tient debout. Une fois assemblés, il se dégage du tableau une impression d’opacité et d’orchestration à l’antipode des valeurs que la Commission Juncker a défendues ces trois dernières années .

Lâché par la CDU

Intelligent, juriste reconnu, habile en communication politique, bourreau de travail, Martin Selmayr est connu pour son amour proclamé du projet européen . Nul ne doute de ses qualités. Mais a-t-il, pour autant, l’expérience requise pour diriger ce porte-avions qu’est l’administration européenne? Pour l’Allemand Werner Langen , un PPE membre de la CDU, le parti d’ Angela Merkel , c’est non. Martin Selmayr sait diriger un cabinet d’une vingtaine de personnes. Mais il n’a jamais piloté plusieurs directions générales, faites de milliers de fonctionnaires. Cette tâche, pour l’élu allemand, requiert une expérience qui ne figure simplement pas sur le curriculum de l’intéressé.

Certains proches le reconnaissent, Martin Selmayr n’aime pas déléguer les tâches . Si les choses ne vont pas assez vite, il les fait lui-même. Quand il demande un texte aux services juridiques et qu’il ne l’obtient pas à temps, il le rédige lui-même.

On attribue à Martin Selmayr certaines propositions politiques de la Commission qui ont abouti au forceps devant le Conseil de l’Union européenne, au risque de les voir capoter dans certains États, comme l’accord sur la relocalisation des migrants . Une bonne intention, mais restée lettre morte.

La nomination de Martin Selmayr a fini par diviser le PPE. Non en quelques jours, mais en venant donner le coup final à l’édifice, après une lente érosion de plusieurs années où les éléments les plus radicaux ont été poussés au ban des décisions de l’UE par des décisions où le principe communautaire fut balayé au non d’un pragmatisme autoritaire incapable de rassembler.