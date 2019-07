Martin Selmayr, l'éminence grise mise au rancart

S’il met les voiles, ce n’est officiellement pas en raison de la controverse qui a entouré sa nomination, mais plus prosaïquement de sa nationalité. Martin Selmayr, l’homme de l’ombre le plus célèbre d’Europe, est Allemand. Et il quittera son poste de secrétaire général de la Commission européenne "à la fin de la semaine prochaine", selon ses propres dires, pour laisser la voie libre à sa compatriote Ursula von der Leyen. Cette dernière avait indiqué lundi à des députés qu’elle entendait se passer de Martin Selmayr si elle était confirmée à la tête de la Commission: "Il y a une règle non écrite qui fait que l’on ne peut pas avoir deux personnes de la même nationalité en position de pouvoir à la Commission européenne", avait-elle déclaré devant des élus de sa famille politique.