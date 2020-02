Mary Lou McDonald, la dame qui fait oublier aux Irlandais les années noires du Sinn Féin

La cheffe du parti nationaliste irlandais n’a pas fait campagne sur la réunification de l’île d’Irlande, pas plus que sur les suites du Brexit, et elle a eu le nez fin. Dans un pays marqué au fer par la crise de 2008, Mary Lou McDonald a parlé aux Irlandais de leurs préoccupations premières: la crise du logement, les difficultés d’accès aux soins de santé, le sans-abrisme qui atteint des niveaux record malgré le redressement économique du pays. Et pendant que les deux grands partis de droite qui se partagent le pouvoir depuis un siècle s’employaient à jeter le discrédit sur le parti, elle tapait sur un clou efficace, la perspective d’une société plus égalitaire. Résultat: le Sinn Féin passe premier en nombre de votes, bouleversant le paysage politique irlandais.