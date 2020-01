Matteo Salvini perd son pari en Émilie-Romagne

Cette élection a été marquée par une très forte participation de 67,67%, contre 37% lors des précédentes régionales de 2014. Les représentants de la majorité au pouvoir formée par le Parti démocrate (PD, gauche) et les 5 Étoiles (M5S, anti-establishment) ont eu beau marteler que ce scrutin n'aurait aucune incidence sur le gouvernement, le chef de la Ligue avait annoncé qu'en cas de victoire de son camp il exigerait dès lundi la démission de l'exécutif et des législatives anticipées.



M. Salvini a tenté de se consoler en se réjouissant de la victoire d'ores et déjà certaine - compte tenu d'un écart de plus de 20 points avec son premier adversaire - de la candidate du centre-droit Jole Santelli, lors d'élections régionales organisées en Calabre.