Merkel cède et durcit sa politique migratoire

La Chancelière allemande a accepté un compromis avec ses alliés de la CSU sur un durcissement de la politique migratoire. Angela Merkel a maintenant deux semaines pour trouver une solution à l'échelle européenne afin de résoudre la crise migratoire avant qu'elle ne se transforme en crise nationale et fasse tache d'huile en Europe.

L'Allemagne s'apprête à vivre deux semaines décisives. Les membres de la CSU, alliés de droite de la chancelière allemande au gouvernement, ont donné à celle-ci deux semaines pour négocier une solution européenne au défi migratoire. Faute de quoi Horst Seehofer, le ministre de l'Intérieur et président de la CSU, promet de décréter la fermeture des frontières.

Ce délai de deux semaines correspond donc à la tenue du prochain sommet européen à Bruxelles, les 28 et 29 juin. Il marque aussi une pause dans l'escalade verbale entre la CSU de Seehofer et la CDU de Merkel , deux partis alliés depuis 70 ans. Acculée, la Chancelière demandait un tel délai depuis plusieurs jours tout en s'opposant à une approche unilatérale pour ne pas provoquer un effet domino en Europe.

Dans la foulée de l'ultimatum lancé par la CSU, Angela Merkel a précisé que "CSU et CDU ont le but commun de mieux organiser l'immigration et de réduire considérablement le nombre de personnes entrant en Allemagne".