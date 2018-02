Merkel fin prête à former un tandem réformateur avec Macron pour l'Europe

L’Europe va pouvoir avancer. Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, on n’attendait qu’un accord de coalition à Berlin pour voir émerger du couple franco-allemand une ligne commune sans laquelle l’Union est toujours restée au point mort . On connaissant déjà l’appétit du président français pour une refonte européenne, on connaît à présent l'intention allemande.

L’accord de principe entre socio-chrétiens et conservateurs allemands affiche comme premier titre “Un nouveau départ pour l’Europe”: le signal est clair, même si le chapitre est très court -cinq pages sur 177. Comme l’a résumé le chef des conservateurs au Parlement européen, l’Allemand Manfred Weber, "l'approche de la main tendue de Macron envers l'Allemagne pour commencer à construire une Europe nouvelle, forte et innovante a maintenant un partenaire à Berlin , l'Europe peut s'en réjouir".

Décalage entre Paris et Berlin

Reste à voir ce qu'on peut attendre de l'intention. "Le fait que le SPD ait obtenu les Affaires étrangères et les Finances , deux portefeuilles qui permettent de façonner l’agenda européen est significatif”, souligne Yann-Sven Rittelmeyer, analyste politique à l'European Policy Centre, un think tank indépendant présidé par l'ancien président du Conseil européen Herman Van Rompuy. “Mais il faut rester prudent sur le degré d’ambition”, ajoute-t-il. Même si Angela Merkel aura sans doute à coeur de soigner son héritage européen pour son dernier mandat.

“Je ne ressens pas à Berlin un enthousiasme fou pour les propositions d’Emmanuel Macron ni un vrai débat sur l’Union européenne, confirme Barbara Kunz, spécialiste des relations franco-allemandes à l’Institut français des relations internationales. Il y a un décalage entre Paris et Berlin, et il continuera d’exister. Notamment parce que les Allemands sont assez contents de l’état de la zone euro.”

De l'euro aux migrants

Le contrat de coalition prévoit la création d’un Fonds monétaire européen pour parer les crises et valide l’idée d’un budget d’investissement pour la zone euro. On attendra la communication commune qu’Angela Merkel et Emmanuel Macron prévoient le mois prochain pour en savoir plus sur l’avenir que le tandem est prêt à donner à la zone euro.