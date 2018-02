Merkel reste ferme face à une fronde dans son parti

"Je me suis engagée auprès de la population pour quatre ans" et "naturellement" cette promesse sera respectée, a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision publique ZDF. Angela Merkel a aussi réfuté l'impression grandissante d'usure du pouvoir et de déclin après plus de douze ans à la tête de la première économie européenne. "Non, ce n'est pas mon impression", a-t-elle dit, tout en reconnaissant que son parti "se pose des questions après douze ans passés à la chancellerie".