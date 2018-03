"Nous irons tous voter pour Poutine!"

Ce dimanche, l’élection présidentielle russe revêtira une symbolique particulière en Crimée, région ukrainienne annexée par la Russie en 2014. Sur place, Vladimir Poutine fait l’unanimité… du moins pour ceux qui peuvent s’exprimer.

le résumé le résumé Dimanche, la Crimée vivra sa première élection présidentielle russe. Vladimir Poutine s’y est rendu mercredi pour un dernier meeting. Soins de santé, accès à l’eau courante, salaires doublés: le Président sortant jouit d’une popularité indéniable.

"L’entrée du pont, c’est par ici?" demande Nastia à un ouvrier sortant du chantier à l’heure du déjeuner. "Voyez avec les gens là-bas", répond-il, en indiquant plus loin des hommes et des femmes en treillis massés autour d’une barrière. "Nous sommes de Kertch et aimerions voir le pont", s’adresse son amie Katia à un malabar qui s’approche avec son talkie-walkie. "Non, c’est interdit. Faites demi-tour", lance-t-il sèchement. Les deux adolescentes rentrent bredouille, bravant à nouveau la boue et la bise glaciale. "Le pont, c’est le Pentagone de la Crimée", plaisante à moitié Kirill Minenko, 22 ans, habitant de Kertch.

De ce port situé à l’extrémité orientale de la péninsule, la structure longue de 19 km reliera, d’ici décembre, la Crimée et la Russie continentale. Au volant de sa vieille Lada, cigarette au bec, le jeune homme d’affaires fait l’éloge de la générosité de Moscou à l’égard des entrepreneurs. "En Crimée ukrainienne, nous ne pouvions toucher qu’une allocation d’un montant de 57.000 roubles pour la création d’entreprise. Maintenant, un entrepreneur reçoit 60.000 roubles au lancement du projet et 59.000 roubles pour chaque salarié."

Son ami Alexeï Narijny, 22 ans, assistant à l’organisation de jeunesse "Victory Volunteers" à Kertch, ne tarde pas à vanter le développement des activités pour les jeunes de la péninsule. "Jusqu’au référendum de 2014, il n’y avait que trois ONG ukrainiennes destinées à la jeunesse opérant en Crimée. La vie étudiante était morne. Maintenant, nous en avons sept qui permettent aux étudiants de mieux s’échanger, se cultiver et voyager." Un petit bémol pour autant. "La bourse standard est passée de 2.500 roubles par mois à 1.350 aujourd’hui", reconnaît-il.

à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Kertch, dans le petit village reculé de Gormostoïak, Nadia Chramchenko, 63 ans, s’affaire autour du poêle installé sur le feu dans la cour: "Mon fils travaille sur le chantier du pont, il va bientôt rentrer." Originaire de Tchernobyl, elle habite les lieux depuis trente ans. à la question "Comment la vie a changé en Crimée?", cette babouchka édentée est intarissable. "Du temps ukrainien, nous n’avions ni eau du robinet ni douche à la maison. Il fallait se rendre en moto jusqu’à la source à 4 km d’ici pour apporter de l’eau. Maintenant, grâce à Poutine, nous avons tout. Le gaz? Ça viendra, j’en suis sûre!"

La route entre Kertch et Simferopol, la capitale de Crimée, est également en chantier permanent. "Ce sera une autoroute à six voies qui relie Kertch et Sébastopol, les deux extrémités de la péninsule", se félicite Igor Loukachev, maire de Simferopol. Selon lui, Moscou ne lésine point sur les moyens pour améliorer l’infrastructure locale. "Le budget annuel attribué à la Crimée a augmenté de dix fois par rapport à avant. Le salaire moyen par habitant a doublé jusqu’aux 26.000 roubles." Il montre fièrement les nouveaux projets de construction: hôpitaux, jardins d’enfants, mosquée, théâtre, et un refuge pour les chiens errants. "Simferopol est prêt pour le scrutin de dimanche, 146 bureaux de vote ont été choisis et des dispositifs de sécurité y seront installés", affirme le maire. Des observateurs internationaux? "à ce stade, un Allemand a confirmé sa présence. Mais pourquoi sommes-nous obligés de montrer aux autres que notre élection est propre alors que nous savons bien qu’elle sera honnête?", réplique-t-il.

Tourisme en berne

"Choisissons le Président, choisissons l’avenir!", lit-on sur les nombreuses banderoles tendues au-dessus de la route menant à l’entrée nord de la célèbre Yalta, située au sud de la Crimée. Sous un soleil timide, la station balnéaire attend patiemment ses touristes qui, malgré le long week-end du 8 mars, boudent cette ancienne destination préférée de la famille impériale, bordée par la mer Noire et les montagnes boisées.

Engoncée dans sa doudoune violette, Lioubov Koukhareva, 64 ans, regarde passer les quelques visiteurs devant son échoppe de souvenirs. Ces dernières années, le business tourne mal. "Le nombre de touristes à Yalta baisse chaque année depuis le référendum. Mon revenu a diminué de plus de 50%", avoue-t-elle avec amertume. À cause des sanctions décrétées par l’Union européenne et les Etats-Unis à la suite de la crise ukrainienne en 2014, les touristes provenant de l’ouest, essentiellement de l’Ukraine, de Biélorussie, et de l’Europe sont obligés de passer par Moscou avant d’atterrir à Yalta. Une escale longue et coûteuse. Mais Lioubov reste optimiste. "Les touristes vont revenir petit à petit, dès que le pont sera ouvert. Ma pension de retraite est à 9.000 roubles maintenant, contre 3.000 il y a quatre ans. Le transport en commun est gratuit pour les seniors, ce qui n’était pas le cas en Crimée ukrainienne. Le choix de produits alimentaires s’est multiplié", dit-elle.

Elle marque une courte pause. "Mais le changement le plus important, c’est le système de sécurité sociale, reprend-elle. Du temps ukrainien, mon mari a été hospitalisé. On a dû tout payer: les frais de l’opération, les médicaments, la transfusion sanguine, le linge d’hôpital. C’était très difficile, on a dû vendre notre voiture. Récemment, un de mes petits-fils a été hospitalisé pendant une semaine, on n’a rien payé du tout! Même les repas y sont gratuits. Avec mes trois enfants, nous irons tous voter pour Poutine dimanche!"

L’effet des sanctions

Néanmoins, les effets des sanctions se font sentir et la vie n’est pas rose en Crimée. Omar Taha, 32 ans, commerçant arabe installé à Simferopol il y a trois ans, déplore les difficultés des opérations bancaires avec l’étranger. "Pour effectuer le transfert d’argent, je dois faire sept heures de route pour aller en Krasnodar (région voisine de la Crimée, de l’autre côté du détroit de Kertch). D’abord conduire à Kertch, puis attendre deux heures le ferry qui nous amènera à Taman (Krasnodar), si on ne réserve pas les billets à l’avance, l’attente peut être de quatre heures, une vraie galère!" Idem pour le retour.

Même son de cloche chez Paul Olawale, étudiant britannique à l’Université d’État de médecine à Simferopol: "Ici, il n’y a plus Western Union, ni d’autres banques étrangères ou de grandes banques russes. Pour recevoir l’argent de l’extérieur, les étudiants étrangers n’ont souvent ni le temps ni les moyens de faire le trajet jusqu’en Krasnodar. Une filière s’est donc développée: on donne 200 roubles à une personne chargée de faire le trajet Simferopol-Krasnodar pour nous. Cela nous fait des économies, mais il faut lui communiquer le code de notre carte bancaire… Ce n’est pas génial."

Christina Molotova, 26 ans, graphiste originaire de Simferopol, regrette la mort de l’e-commerce en Crimée. "Avec ma pièce d’identité sur laquelle figure mon adresse criméenne, je ne peux pas ouvrir un compte Paypal. J’ai voulu chercher de petits boulots de freelance, impossible d’utiliser le site Upwork.com. La péninsule est devenue une île avec le rattachement à la Russie", soupire-t-elle.