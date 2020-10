Nouveau tour de vis anti-Covid en Italie, l'Espagne se prépare à l'état d'alerte

Les autorités italiennes ont décidé, ce dimanche, de renforcer les restrictions pour freiner la seconde vague de Covid-19. Cinémas et théâtres devront fermer à partir de lundi. Bars et restaurants se voient imposer de nouveaux horaires. L'Espagne devrait suivre.

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a renforcé, ce dimanche, les restrictions contre le coronavirus, après la publication de chiffres record de nouvelles contaminations , et ce, malgré l'opposition des gouverneurs de régions et des manifestations contre le couvre-feu.

Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi et jusqu'au 24 novembre selon ces nouvelles restrictions, alors que les bars et les restaurants devront cesser de servir après 18h00 , ont annoncé les services du Premier ministre.

Les écoles et les maternelles resteront cependant ouvertes, alors que 75% des classes dans les lycées et les universités se tiendront en ligne. La population a été appelée à éviter le plus possible les transports en commun et les déplacements hors des communautés.