Nouvelle poussée de l'extrême droite, cette fois en Thuringe

C’est un véritable tremblement de terre politique qui a secoué le land de Thuringe, au sud-est de l’ex-RDA dimanche. L’onde de choc se fait sentir jusqu’à Berlin, dont les partis de la coalition – CDU et SPD – arrivent respectivement en troisième et quatrième positions à Erfurt, la capitale régionale. Avec 21,8% la CDU a perdu 11,7 points par rapport à 2014; le SPD recule, lui, de 4,2 points à 8,2%.

Deux mois après les régionales du Brandebourg et de Saxe (tous deux en ex-RDA), le parti d’extrême droite AfD enregistre une nouvelle percée d’autant plus spectaculaire que le parti est mené en Thuringe par Björn Höcke, l’un de ses trublions les plus radicaux du pays. Le courant informel qu’il a fondé au sein du parti, der Flügel ("l’aile"), est jugé si radical par les services de renseignements intérieurs qu’ils l’ont placé en janvier dernier sous surveillance. Höcke, renforcé par sa victoire de dimanche, pourrait en profiter lors du congrès du parti fin novembre pour chercher à renforcer son influence sur la direction.

L’autre vainqueur du week-end, Bodo Ramelow, chef de file des néo-communistes de die Linke (31% des voix), pourra conserver son poste de ministre-président du Land. Mais ses partenaires SPD et Verts ont tellement reculé que la poursuite de la première coalition rouge-rouge-verte n’est pas possible sans l’appui du petit parti libéral FDP, qui a exclu cette constellation à quatre.

Difficiles combinaisons

De longues et douloureuses négociations se profilent donc. Bodo Ramelow aura le plus grand mal à former un gouvernement régional stable. Déjà la presse allemande évoque le souvenir de la fragile république de Weimar, la première démocratie allemande, née entre les deux guerres et rapidement sapée par l’essor du nazisme.