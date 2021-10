Olaf Scholz se rapproche de la Chancellerie allemande

En Allemagne, les Verts et les Libéraux du FDP ont décidé de négocier avec le parti-social démocrate d'Olaf Scholz, laissant la CDU et son candidat Armin Laschet sur la touche

Les Verts et les Libéraux ont annoncé à tour de rôle cette semaine vouloir discuter avec le seul parti Social-démocrate d’ Olaf Scholz . Un premier round de négociations préliminaires à trois s’est tenu jeudi à Berlin. Trois nouvelles rencontres sont prévues pour la semaine prochaine.

Les Allemands sont favorables à cette constellation dite "du feu tricolore" entre le SPD, les Verts et les Libéraux. 53% d’entre eux souhaitent une telle coalition, et 74% des personnes interrogées estiment que la CDU-CSU devrait se retirer dans l’opposition selon un sondage Forsa publié mercredi.

"Le gâteau est loin d’être mangé et l’accord est loin d’être ficelé", a toutefois souligné le patron du FDP, Christian Lindner. De nombreux points de friction opposent en effet les Libéraux au SPD et aux Verts, notamment le dossier fiscal. Les écologistes comme le parti social-démocrate veulent financer leur paquet de réformes (climat, retraites, minimum sociaux pour les enfants…) par une hausse des impôts pour les plus aisés, ce que le FDP refuse catégoriquement. Les Verts pour leur part craignent les tactiques de négociation d’Olaf Scholz, réputé intraitable en affaires à la suite de négociations communes alors qu’il était encore maire de Hambourg.