Pedro Sanchez devra attendre mardi pour rediriger l'Espagne

Empêtrée dans une instabilité politique chronique depuis 2015, la quatrième économie de la zone euro a connu deux élections législatives en 2019 - en avril et novembre remportées à chaque fois par Sanchez mais sans majorité absolue - et quatre depuis quatre ans.

Ouverture de discussions avec les Catalans

Dans leur programme très critiqué par le patronat, les socialistes et Podemos ont promis un virage à gauche avec une hausse du salaire minimum, des impôts pour les plus riches et les entreprises, et une abrogation partielle de la réforme controversée du marché du travail adoptée par les conservateurs.