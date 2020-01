Pedro Sanchez prend la tête d'un gouvernement espagnol très à gauche

Un programme de gauche qui effraie le patronat

L'impôt sur les revenus augmentera pour les contribuables les plus riches, gagnant plus de 130.000 euros par an, et un taux plancher sera fixé pour augmenter la contribution réelle des grandes entreprises et des banques, accusées de recourir aux déductions fiscales pour payer nettement moins d'impôts que les 25% obligatoires. Le gouvernement veut imposer un taux minimum de 15% pour les grands groupes et de 18% pour les banques et groupes pétroliers. Le syndicat Commissions Ouvrières, qui juge le programme globalement "positif", regrette néanmoins un "manque d'ambition fiscale", rappelant que la pression fiscale en Espagne est inférieure à la moyenne européenne.