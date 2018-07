Percée des partis europhobes en vue aux Européennes de mai 2019

Le groupe politique Europe des nations et des libertés (ENL) , où l’on retrouve le Vlaams Belang, le Front national français, le FPÖ autrichien, le PVV néerlandais et la Ligue du Nord , profiteraient le plus de la vague europhobe agitant l’Europe. ENL passerait de 35 à 63 sièges dans le prochain hémicycle.

Les partis d’Europe de la liberté et de la démocratie directe (EFDD), d’où est issu le Ukip de Nigel Farage, obtiendraient 59 sièges contre 45 aujourd’hui. On y retrouve le parti populiste M5S, au pouvoir en Italie. Bien qu’il ne se dise pas d’extrême droite, le fondateur du M5S, Beppe Grillo, adopte une posture de plus en plus fasciste dans ses discours, en particulier à l’égard de l’islam et de la migration.