Petits jeux en coulisses pour trouver le remplaçant de Juncker

Qui va remplacer Jean-Claude Juncker? Les candidats sont connus mais les dirigeants européens peinent à sortir de leur logique patriote et politico-politicienne pour désigner leur leader. Nouvel essai ce dimanche. Qui a ses chances?

On les appelle les top jobs. Ces postes clés de l'Union européenne, c'est la présidence de la Commission européenne, du Conseil, du Parlement et de la Banque centrale européenne. On peut y ajouter la place de haut représentant à la politique étrangère. Voire les vice-présidences de la Commission, histoire d'équilibrer le tout.

Je souhaite jouer un rôle utile sur le plan politique en Belgique, et on peut être, au départ de la Belgique, utile sur le plan européen. Charles Michel pressenti pour occuper un poste européen

Ce dimanche, un sommet extraordinaire est organisé à Bruxelles, après déjà deux exercices du genre qui ont échoué à mettre des noms pour les différents sièges. Depuis la dernière tentative en date, les dirigeants allemands et français ont bûché sur une solution et des discussions se poursuivent en marge du G20, à Osaka. "Mon impression est que nous sommes plus près d'une solution mais encore trop loin pour dire quoi que ce soit de plus concret aujourd'hui", a glissé ce vendredi le président du Conseil européen Donald Tusk.

Alors, connaîtrons-nous le nom du président de la Commission européenne, le poste le plus en vue, ce dimanche soir (ou ce lundi matin)?

• Comment choisir?

Le président français Emmanuel Macron avait donné les critères pour la sélection des futurs dirigeants: il faut respecter "un équilibre de genre", deux postes occupés par des femmes, donc. Il faut "un équilibre géographique", intégrant les pays de l'Est. Mais le critère le plus important sera celui "de compétence et de qualité", des personnalités fortes, donc.

Une liste de noms pour chaque poste sera votée à la majorité qualifiée entre les 28 États lors du sommet de dimanche.

• Qui reste en lice?

Après l'échec du prétendant de la droite, l'Allemand Manfred Weber, lors du sommet du 21 juin, le Néerlandais Frans Timmermans (S&D, socialiste) se profile en favori pour la présidence de la Commission européenne. La droite (Parti populaire européen, PPE) ne fermerait pas la porte à cette option, à condition d'obtenir la présidence du Parlement européen et la présidence du Conseil européen, ce que les socialistes sont prêts à accepter, ont expliqué des responsables à l'AFP, sous couvert d'anonymat. Les libéraux, troisième force au Conseil et au Parlement européen, devraient alors se contenter du poste de Haut représentant pour la diplomatie européenne.

Frans Timmermans doit démontrer qu'il est en mesure d'obtenir le soutien d'une majorité de 21 des 28 chefs d'État et de gouvernement. Cinq pays lui sont hostiles (Hongrie, Pologne, Slovaquie, République tchèque et Italie). S'il passe l'obstacle du Conseil, Frans Timmermans ne devrait pas avoir de difficulté à rallier une majorité d'au moins 376 voix au Parlement européen avec les suffrages du PPE, des sociaux-démocrates et des libéraux, les trois principales forces pro-européennes de l'assemblée.

La France ne s'oppose pas à cette solution qui lui permettrait de briguer la présidence de la Banque centrale européenne, ont expliqué les mêmes responsables.

Si Frans Timmermans échoue, les dirigeants européens examineront la candidature de la Danoise Margrethe Vestager (RE, libéral). Un "retour" de l'Allemand Manfred Weber semble peu probable: il a été désavoué par les socialistes et les libéraux, et Angela Merkel a indiqué qu'elle pourrait renoncer à son candidat à la présidence de la Commission afin que les institutions européennes puissent fonctionner normalement.

Si la tentative de nommer un des candidats désignés par les familles politiques échoue, le Parti populaire européen, première force au Conseil et au Parlement, tentera de proposer un candidat extérieur. Les quatre pays de Visegrad ont annoncé soutenir la nomination du Français Michel Barnier, le négociateur du Brexit, membre du PPE. Mais l'Allemagne refuse cette option.

On parle aussi en coulisses d'Angela Merkel. Mais la chancelière allemande vient d'être filmée, pour la seconde fois, en prise à des tremblements qui posent question sur son état de santé.

• Aura-t-on un accord ce dimanche?

Ce n'est pas certain... Même si c'est urgent. Le Parlement tient sa première session mardi prochain à Strasbourg et a besoin d'un président. Les Européens ont besoin d'une figure forte pour négocier le Brexit avec le prochain Premier ministre britannique.

• Et Charles Michel, dans tout ça?