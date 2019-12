Quel bilan pour Jeremy Corbyn?...

Sauf miracle, le leader du parti travailliste et de l’opposition va devoir assumer une deuxième défaite de suite à une élection générale. Un revers idéologique, stratégique et moral.

Personne n’a oublié le grand vertige du 24 juin 2016, lendemain du référendum sur le Brexit, où le "leave" l’a emporté à la surprise générale. Un vertige similaire à celui consécutif à l’élection du conservateur américain Donald Trump, quatre mois plus tard. Les sondeurs se trompent décidément beaucoup, et il n’est pas à exclure que ce qu’ils n’ont pas envisagé une seule fois en six mois – une victoire de Corbyn -, se produise dans les heures à venir.

Il faudrait pour cela que le parti du Brexit réalise un score plus élevé que les 3% qui lui sont accordés, et confisque quelques sièges au parti conservateur. Les dernières projections estiment que jusqu’à seize sièges tory sont potentiellement à risque. La deuxième condition serait de voir les électeurs du LibDem – 12% des intentions de vote selon les derniers sondages – basculer en toute dernière minute en faveur du candidat travailliste de leur circonscription, si celui-ci est mieux placé pour battre l’adversaire tory. L’idée ne sera pas de propulser Jeremy Corbyn à Downing Street, mais bien de limiter au maximum la force de frappe torie au gouvernement, et empêcher en dernière minute la validation de l’accord du Brexit.

Dossier Brexit Comment s'y retrouver dans l'imbroglio du Brexit? Toutes les infos et analyses dans notre dossier spécial >

Contestataire en chef

Au mieux, si ces deux conditions sont réunies, Corbyn ne sera donc pas le nouvel homme fort du Royaume-Uni, mais pourra de nouveau jouer le rôle de sa vie: celui de contestataire en chef.

Le simple fait de dépendre d’un tel concours de circonstances confirme qu’en un peu plus de trois ans à la tête du parti travailliste, Jeremy Corbyn a échoué dans des proportions qui étaient inimaginables.

Malgré l’effondrement idéologique, stratégique et moral du parti, l’avenir de Jeremy Corbyn, 70 ans, n’est pas encore ouvertement discuté.

Certes, le Labour restait déjà sur deux défaites. La première – Gordon Brown face à David Cameron, ensuite allié au LibDem Nick Clegg, en 2010 – était logique et sans doute inévitable, après treize années au pouvoir, dont dix sous Tony Blair, et surtout une crise financière majeure. La seconde – Ed Miliband face à David Cameron – a été beaucoup moins digeste, à la fois en raison de son ampleur inattendue, et du malaise idéologique du parti travailliste, notamment sur les questions économiques – un peu trop libéral pour un parti de gauche… et un peu trop à gauche face au programme économique très libéral des Tories, qui a fait une meilleure recette lors du scrutin.

Un an plus tard, l’élection de Jeremy Corbyn visait à faire renouer le parti avec les racines idéologiques du parti. Sur ce point, il a réussi au-delà des espérances, mais a du même coup tourné la page de la troisième voie blairiste, qui a au moins eu le mérite de moderniser et dynamiser le parti, et lui a permis d’assumer le pouvoir.

Lire aussi | L'heure de vérité a sonné pour les Britanniques

Les trois erreurs de Corbyn

1. Un Labour divisé. Alors qu’un vaste programme de renationalisations est annoncé en cas de victoire, avec des investissements publics de 400 milliards de livres dignes d’un programme d’urgence d’après-guerre, l’idéologie corbyniste a fracturé le Labour en deux. Plusieurs figures majeures du parti, comme Tom Watson ou Chuka Umunna ont démissionné, et les anciens caciques de l’époque blairiste sont, au mieux, devenus silencieux. La deuxième fracture porte sur le positionnement par rapport au Brexit. Corbyn a fait de l'"ambiguïté constructive" sa marque de fabrique. Tout au long du processus, et notamment lorsque Theresa May se prenait les pieds dans le tapis, au premier semestre 2019, Jeremy Corbyn s’est refusé à mobiliser clairement la force de frappe travailliste pour obtenir un second référendum.

2. Ambiguïté sur le processus du Brexit. Son seul engagement, en cas de victoire, est d’entamer un troisième round de négociations avec l’Union européenne pour un nouvel accord, qui sera ensuite soumis au référendum. Un référendum durant lequel la position officielle du parti travailliste sera la neutralité. Là non plus, son positionnement n’a pas convaincu l’électorat de gauche. Et il n’évite pas le danger de voir une quarantaine de bastions historiques du parti travailliste passer sous pavillon conservateur dans les prochaines heures.

3. Antisémitisme. La troisième grande erreur est d’avoir, au bas mot, laissé prospérer l’antisémitisme au cœur de l’appareil du parti travailliste. Au fil des dizaines de scandales de ces trois dernières années, Jeremy Corbyn n’a cessé de s’excuser au nom des dirigeants et membres du parti qui avaient dépassé les limites de ce qu’ils nommaient habilement "antisionisme". Mais il n’a jamais sévi, malgré les innombrables témoignages. La semaine dernière encore, 70 anciens dirigeants ou membres du staff du Labour ont témoigné sous serment auprès de la Equality and Human Rights Commission de leur expérience au sein du parti. Meeting, petites réunions, discussions en tête, réseaux sociaux : les propos antisémites se sont infiltrés dans toutes les strates du parti. Et il ne fait guère de doute que cette culture ne changera pas tant que Jeremy Corbyn sera à sa tête.

Quel avenir pour Corbyn?

Malgré l’effondrement idéologique, stratégique et moral du parti, l’avenir de Jeremy Corbyn, 70 ans, n’est pas encore ouvertement discuté. Lors de l’élection de 2015, quatre leaders avaient démissionné dès le lendemain du résultat (Ed Miliband, Nick Clegg, Nigel Farage et le leader du Labour écossais Jim Murphy).