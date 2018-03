Qui piste Carles Puigdemont?

"N'extradez pas Carles Puigdemont"

Les avocats de Puigdemont appellent par ailleurs les autorités allemandes à ne pas extrader leur client en Espagne . Dans une lettre, Me Wolfgang Schomburg et Sören Schomburg demandent au gouvernement de "faire usage de la possibilité expressément prévue par la loi pour l'extradition de Carles Puigdemont" et de ne pas l'autoriser.

Ils avancent que les plaintes à l'égard de leur client sont infondées et que la "demande d'extradition est inacceptable". "Les fondements politiques de la poursuite pénale sont clairs. Nous sommes donc confiants que la justice allemande empêchera l'extradition de Carles Puigdemont et lui rendra sa liberté sans délai."

L'incertitude en Catalogne

Les partis ont jusqu'au 22 mai pour investir un président, faute de quoi le parlement sera dissous et de nouvelles élections seront convoquées, les troisièmes en trois ans. Les partisans de Carles Puigdemont évoquent cette éventualité de plus en plus ouvertement. "Leur jeu, c'est: d'une part, en finir avec les pragmatiques, et d'autre part, atteindre enfin les 50% des voix dont ils rêvent," croit le politologue Oriol Bartomeus, de l'Université autonome de Barcelone.