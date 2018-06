Rajoy tourne le dos à la politique

"J'ai eu une vie politique d'une intensité énorme et je pense que cela n'a pas de sens de rester plus longtemps ici." Après avoir abandonné la tête du Parti populaire, Mariano Rajoy annonce quitter définitivement la politique.

"Mon intention est d'abandonner définitivement la politique, il y a d'autres choses à faire dans la vie que de se dédier à la politique", déclare-t-il sur les ondes d'une radio privée. "J'ai eu une vie politique d'une intensité énorme et je pense que cela n'a pas de sens de rester plus longtemps ici et ce que je dis maintenant c'est que je ne me présenterai pas au congrès du parti." L'élection de son successeur est en effet prévue prochainement.