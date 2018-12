Revoilà Alexandre Benalla

Alexandre Benalla, ancien collaborateur de Macron et toujours mis en examen, s'est rendu au Tchad. L'Elysée tient à préciser qu'il ne s'agissait pas d'un voyage officiel.

Alexandre Benalla, ancien collaborateur du président Emmanuel Macron, refait parler de lui. Rappelez-vous: cet adjoint au chef de cabinet du président de la République française avait été mis en cause après la diffusion de vidéos le montrant frappant un manifestant lors d'un rassemblement le 1er mai à Paris. Il avait été licencié par l'Elysée.

Le quotidien ajoute qu'Emmanuel Macron, qui s'est rendu à son tour au Tchad le 22 décembre, et le président tchadien Idriss Déby ont parlé ensemble de cette visite. "Quelles que soient les démarches qu'entreprend M. Benalla, il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République. S'il se présentait comme tel, il est dans le faux", avait réagi mardi l'Élysée.

Benalla a, lui, dénoncé des "propos diffamatoires" de "certaines personnes de l'Élysée" après les révélations de presse sur ce voyage au Tchad, dans un communiqué transmis à l'AFP. "Je ne peux pas accepter de tels propos prononcés par certaines personnes de l'entourage du président de la République", a déploré Alexandre Benalla, qualifiant ces propos de "diffamatoires", "calomnieux" et "irresponsables".

Mais en fait, que devient Alexandre Benalla?

L'ancien collaborateur du président Macron est toujours mis en examen pour "violences volontaires", "port prohibé et sans droit d’insignes réglementés par l’autorité publique" et "recel d’images issues d’un système de vidéoprotection". Et côté professionnel, il s'est, toujours selon Le Monde, lancé dans les affaires internationales.