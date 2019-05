Salvini allume un pétard mouillé

Alliance de 12 partis

Les deux ténors nationalistes et identitaires entendent souder l 'alliance de douze partis , tous d'accord pour combattre l'immigration et " l'islamisation " mais divisés sur la discipline budgétaire , la répartition des migrants entrés dans l'UE, ou encore la Russie.

"Les élections européennes sont un référendum entre la vie et la mort, entre le passé et l'avenir, entre une Europe libre et un Etat islamique basé sur la peur", a-t-il lancé, qualifiant les abstentionnistes de "complices des Merkel, Macron et Soros". "Le combat que nous menons est un engagement contre le totalitarisme: le mondialisme et l'islamisme", a renchéri samedi Marine Le Pen.