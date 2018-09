Theresa May: "Nous sommes dans une impasse" avec le Brexit

La Première ministre britannique, Theresa May n'envisage pas de changer son approche dans les négociations sur le Brexit. Theresa May a écarté l'hypothèse d'un nouveau référendum sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Celui-ci, d'après la Première ministre, remettrait en cause les valeurs de la démocratie, et serait un affront au choix du peuple britannique de 2016.