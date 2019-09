Un nouveau gouvernement italien ce mercredi avec "un seul et même programme"

Au quotidien Il Fatto Quotidiano, le Premier ministre a déclaré "qu'au début de la semaine prochaine, pas lundi mais mardi ou mercredi au plus tard, nous devons être en mesure de conclure les négociations entre le Mouvement 5 Étoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre-gauche) ".

En ce qui concerne les postes gouvernementaux, il a indiqué qu'il demanderait au PD et au M5S de lui présenter des suggestions plutôt que des exigences "de façon à pouvoir composer la meilleure équipe". La nouvelle coalition aura "un seul et même programme". Giuseppe Conte a aussi nié être membre du Mouvement 5 Étoiles, insistant sur sa neutralité. "Je ne suis pas membre du Mouvement 5 Étoiles, je ne participe pas aux réunions de la direction (du Mouvement), je n'ai jamais rencontré les groupes parlementaires, donc m'appeler M5S est à mon sens déplacé". Il a cependant reconnu "être proche d'eux". "Je les connais depuis longtemps et je m'entends bien avec le M5S", a-t-il noté. Le Parti démocrate insiste pour obtenir un poste de vice-Premier ministre en arguant de la proximité entre Giuseppe Conte et le M5S.