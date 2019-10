Un petit pas de plus vers des élections anticipées au Royaume-Uni

Car si les députés ont approuvé sur le principe l'accord de Brexit de Boris Johnson, ils ont rejeté le calendrier à marche forcée qu'il voulait leur imposer, et réduit à néant ses espoirs d'une sortie de l'UE au 31 octobre, qu'il a promise tant et tant de fois "quoi qu'il arrive".

Contraint et forcé, Boris Johnson, qui n'a plus de majorité parlementaire, a dû demander un report de la date du Brexit, plus de trois ans après le référendum où les Britanniques ont voté à 52% pour quitter l'Union européenne. Les 27 se sont accordés sur le principe d'un nouveau délai pour éviter un "no deal" aux conséquences redoutées, et leur réponse sur la durée du report est attendue en début de semaine prochaine.