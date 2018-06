Un vote pour corseter les banques suisses

Les Suisses doivent se prononcer ce dimanche sur le principe d’une "monnaie pleine". L’idée est de rendre le système financier plus robuste en limitant la faculté pour les banques d’octroyer du crédit. Les sondages jugent cependant très faible l’hypothèse que le projet passe.

La démocratie directe fait partie du charme de la Suisse. Mais parfois, cela peut aussi donner lieu à de sérieuses prises de tête. Dernier exemple en date avec l’initiative dite "monnaie pleine". Les électeurs de la Confédération vont en effet devoir se prononcer ce dimanche sur le principe d’une monnaie à l’abri des crises : une émission monétaire uniquement par la Banque nationale. Autrement dit, les banques commerciales seraient fortement limitées dans leur faculté d’octroyer du crédit. Ses auteurs, un groupe de professeurs d’université, affirment qu’une telle réforme rendrait le système bancaire et financier plus résistant aux crises .

Pour Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, secrétaire d’État à l’Économie de passage à Bruxelles cette semaine, ce n’est "ni la bonne stratégie ni le bon instrument" . "Le Conseil fédéral prévoit des mesures plus efficaces et moins radicales pour protéger le système bancaire contre les crises, sans restreindre le métier de base des banques. Aucun autre pays n’a emprunté cette voie, la Suisse se retrouverait totalement isolée. Enfin, cela compliquerait la politique monétaire de la BNS (Banque nationale suisse, NDLR) qui se retrouverait à la merci des pressions politiques. Avec une monnaie pleine, elle n’aurait jamais pu amortir l’impact du renforcement du franc."

On se souvient de l’électrochoc provoqué par la brusque réappréciation du franc suisse . Aujourd’hui, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch estime que l’économie suisse a globalement digéré l’épisode. "Nos entreprises se sont bien reprises, sauf qu’il leur manque aujourd’hui les réserves financières dont elles disposaient avant la crise financière. C’est surtout problématique pour les entreprises qui se financent elles-mêmes. Pour le reste, nous considérons qu’avec un taux de 1,20 CHF pour 1 euro, la situation est gérable. Si actuellement, nous sommes repassés à 1,16 CHF, c’est essentiellement en raison des inquiétudes suscitées par la situation politique actuelle et son impact sur l’ensemble de l’Union européenne."

Plus que jamais en effet, l’économie suisse est imbriquée dans l’économie européenne. Ce qui pose la question de la position de la Confédération par rapport à l’Union, avec un pied dedans et un pied dehors. Un tel grand écart est-il tenable sur le long terme? Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch répond: "La Suisse a conclu à peu près 120 accords bilatéraux avec l’UE. Celle-ci voudrait un cadre institutionnel pour 5 accords qui donnent accès au marché intérieur: transport terrestre, transport aérien, libre circulation des personnes, agriculture et reconnaissance mutuelle dans le domaine des normes techniques. Un cadre institutionnel permettrait de régler les contentieux. L’idée est de terminer la négociation sur ce point d’ici la fin de l’année. Il y va de l’intérêt des deux parties."