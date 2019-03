Une novice anti-corruption favorite de la présidentielle slovaque

Zuzana Caputova, une avocate et activiste âgée de 45 ans n'ayant jamais exercé de fonction dans l'administration, est devenue la figure de proue d'un mouvement de contestation déclenché par l'assassinat de Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018.

Le journaliste enquêtait notamment sur des affaires de fraude impliquant des hommes d'affaires liés au monde politique slovaque. Il s'était également penché sur les liens présumés entre la mafia italienne et des entreprises slovaques. Le double assassinat a provoqué une onde de choc dans le pays et alimenté la colère de l'opinion contre la corruption.

La Slovaquie a été le théâtre de manifestations sans précédent depuis la chute du régime communiste fin 1989, et la pression de la rue a conduit à la démission du Premier ministre Robert Fico et de deux de ses ministres. Selon l'ultime enquête d'opinion publiée il y a quinze jours, Zuzana Caputova, candidate du Parti progressiste, qui ne dispose d'aucun siège au Parlement, est créditée de 52,9% des voix. Son plus proche rival, le commissaire européen Maros Sefcovic, soutenu par le parti du Smer (centre gauche), au pouvoir, obtiendrait 16,7% des suffrages. Juge à la Cour suprême, Stefan Harabin, candidat indépendant, est mesuré lui à 11,4% des intentions de vote. Il promet de combattre l'immigration, de démanteler les sanctions européennes contre la Russie, de dénoncer tous les traités que la Slovaquie, dit-il, a signés "sous pression" et de s'opposer à l'"idéologie répugnante" du mouvement des droits LGBT.