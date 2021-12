Une présidence européenne au service du candidat Macron...

Emmanuel Macron a présenté les priorités de la présidence française du Conseil européen et ce qui s'apparente au programme européen du candidat encore non déclaré.

Au fil d’une très longue conférence de presse sous les ors de l’Élysée, jeudi, Emmanuel Macron ne s’est pas contenté de présenter les priorités de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, qui s’ouvrira le 1er janvier. Il a tenté de remettre "notre Europe", comme il l’appelle, au cœur de la conversation politique.

La conférence de presse d'Emmanuel Macron est apparue comme l’ouverture d’un nouveau chapitre de la compétition présidentielle.

Après une précampagne imprégnée des thèses de l’extrême-droite et marquée par la candidature d’Éric Zemmour et l'investiture de Valérie Pécresse, cette conférence de presse est apparue comme un nouveau chapitre de la compétition: l’entrée en scène d’Emmanuel Macron (pas encore officiellement candidat), élaborant sur l'Europe, thème par lequel il se distingue le plus nettement de ses adversaires.

Introduit par son secrétaire d’État aux Affaires européennes Clément Beaune, qui passe son temps dans les médias pour parler de l'Union aux Français, M. Macron a longuement développé les priorités de ce qui apparaît comme une mini-présidence: le semestre français sera coupé en son milieu par l'élection.

"Il faut décider s'il faut un plus grand budget commun ou certains investissements nationaux qui sortent des règles." Emmanuel Macron Président de la République française

Tout en égrenant les dossiers que Paris entend mettre à l’agenda, le Président français s’est livré à une forme de bilan d'étape de son discours de la Sorbonne, par lequel il avait tracé ses ambitions pour l’Union en 2017. Soulignant sa constance en la matière – quand Valérie Pécresse le dépeint comme "président du zigzag" –, il a rappelé la victoire majeure qu’il a obtenue en brisant avec Angela Merkel le tabou d’un emprunt commun européen.

Choix "existentiel"

Alors que la gauche hexagonale est dispersée façon puzzle, Valérie Pécresse, qui apparaît dans les sondages comme son adversaire la plus sérieuse, axe ses attaques sur les dépenses publiques d'un président qui, dixit, "crame la caisse". Comme pour lui répondre, Macron fait de l'investissement le cœur d'une stratégie pour une "Europe plus souveraine", afin d'en faire "un grand continent de production et de création d’emploi".

Pour lui, le retour aux règles budgétaires fin 2022 devra tenir compte de ce besoin de cash, au-delà du plan de relance européen de 750 milliards d’euros en cours de déploiement: "Il faut décider s'il faut un plus grand budget commun ou certains investissements nationaux qui sortent des règles", estime Emmanuel Macron. Quelle que soit la manière, et après "des décennies de guerre civile budgétaire et financière", l’Europe doit investir, il en fait un choix "existentiel" pour la paix civile en même temps qu’un impératif géopolitique.