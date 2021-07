Valérie Pécresse candidate à la présidentielle en France

"Je ne supporte plus qu'on parle au lieu d'agir", affirme la présidente de la région Ile-de-France. "Nous devons rompre avec dix ans de mauvais choix, de demi-mesures, d'indécisions, et en fin de compte l'affaissement de notre pays", ajoute cette ancienne membre du parti Les Républicains (LR, droite), qui a fondé son propre mouvement baptisé "Libres!". Valérie Pécresse a déjà occupé plusieurs postes ministériels, dont celui du Budget sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2011 et 2012