Valérie Pécresse, la "dame de faire" de la droite française...

Bonne élève et politicienne aguerrie

Méthodique, polyglotte, Valérie Pécresse a derrière elle un parcours sans faute. Fille de Dominique Roux, universitaire et ex-président de Bolloré Télécom et de Catherine Bertagna, élevée dans le catholicisme, mais se disant laïque, elle obtient son baccalauréat à 16 ans, étudie le russe et le japonais , avant de fréquenter de grandes écoles. À la sortie de l'École Normale d'Administration (ENA), en 1992, elle rejoint le Conseil d'État, avant d'entamer une carrière politique, dans un premier temps auprès de Jacques Chirac en tant que conseillère à l'Élysée, puis au gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2007 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et du Budget en 2011, pour enfin s'afficher juppéiste à la primaire de la droite en 2016.

Moins de fonctionnaires

À la tête de la région Île-de-France depuis 2015, elle martèle son obsession de la dépense publique, de l'ordre et de la réforme: "Je ne suis pas dans le plaire, mais dans le faire", avait-elle insisté lors des débats de la primaire qu'elle a remportée face à Eric Ciotti, candidat aux idées proches de l'extrême droite. Elle estime la nécessité de supprimer 200.000 postes de fonctionnaires, avec cependant, en parallèle la création de 50.000 dans la sécurité, les soins et l'éducation. Côté mix énergétique, elle prône le développement du nucléaire en parallèle de l'éolien et du solaire: "Il est clair qu'il nous faudra six EPR de plus", a-t-elle insisté en faisant référence à la nécessité d'avoir 60% d'électricité en plus. Des propositions et un profil qui font d'elle une "Macron compatible" selon ses adversaires tant à l'extrême droite qu'à gauche. Et ce, alors même que Valérie Pécresse s'efforce de se démarquer de la ligne présidentielle.