Vers une nette victoire des conservateurs en Pologne

"Nous avons gagné", s'est réjoui dimanche le chef de file du PiS, Jaroslaw Kaczynski, devant des adhérents réunis au siège de la formation nationaliste et catholique à Varsovie. Des partis d'opposition et des partenaires européens de Varsovie accusent les conservateurs d'avoir sapé, lors des quatre dernières années, l'indépendance de la justice et de la presse, tout en faisant de la Pologne une terre moins accueillante pour les minorités ethniques et la communauté LGBT.