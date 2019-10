Victoire des populistes en vue aux législatives en Pologne

Le parti Droit et Justice (PiS) de Jaroslaw Kaczynski devrait l'emporter lors des législatives, ce dimanche en Pologne, grâce à son programme populiste, orienté contre les minorités sexuelles et le nationalisme.

Les Polonais doivent élire leurs 460 députés et 100 sénateurs pour un mandat de quatre ans. Ouverts à 07h00 du matin (heures locale et belge), les bureaux de vote doivent fermer à 21h00 et des résultats approximatifs doivent être annoncés immédiatement après grâce aux sondages de sortie des urnes.