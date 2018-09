Weber lance la course à la succession de Juncker

Manfred Weber, 46 ans, n’a jamais occupé de fonction au sein d’un gouvernement, c’est son principal point faible. Mais il occupe comme président du plus grand groupe au Parlement une fonction clé, ce qui en fait un candidat sérieux. Membre de la CSU bavaroise, parti frère de la CDU d’Angela Merkel, il est de ceux qui plaident pour renforcer l’ancrage chrétien de l’identité européenne , et il a notamment pris position contre l’adhésion de la Turquie à l’Union . Comme la plupart des mandataires européens, il est inconnu du grand public, mais a tenté de se démarquer en imposant cette année une mesure très médiatisée: un billet interrail offert pour 15.000 jeunes de 18 ans .

Bras de fer institutionnel

La désignation de têtes de listes européennes – de "Spitzenkandidaten", pour reprendre le terme allemand qui s’est imposé –, est un coup de force institutionnel opéré pour la première fois lors des élections de 2014. Le Conseil européen voit en effet d’un mauvais œil cette manière de présenter les législatives comme une "présidentielle" pour la Commission. "L’idée que le processus des Spitzenkandidaten est plus démocratique est fausse", affirmait en février le président du Conseil européen, Donald Tusk. Et si la candidature de Manfred Weber est soutenue par Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron s’est positionné contre le système. "Cela rapproche-t-il les électeurs des institutions européennes? On n’en a pas encore fait clairement la démonstration", a encore souligné mercredi sa ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. C’est aux chefs d’État et de gouvernement que revient la prérogative de nommer le Président de la Commission européenne. La décision se prend à la majorité qualifiée derrière les portes closes du Conseil européen, avec la seule contrainte que les dirigeants doivent "tenir compte des élections au Parlement européen". Le Parlement doit ensuite approuver cette nomination.