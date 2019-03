1 milliardaire britannique sur 3 place sa fortune dans des paradis fiscaux

Le Times explique que les destinations les plus populaires pour l'argent des très riches Britanniques sont Monaco, les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey, ainsi que la Suisse. L'avantage pour eux est qu'en choisissant un régime fiscal de non-résident au Royaume-Uni, ils peuvent continuer de posséder des entreprises dans le pays tout en évitant de payer un impôt de 38,1% sur les dividendes et une taxe de 20% sur les gains en capital réalisés en cas de revente d'actions.

Mais le gouvernement conservateur a reporté l'examen du projet de loi qui comportait un amendement visant à contraindre ces îles de rendre publics les propriétaires des entreprises enregistrées sur leur sol. D'après le texte, les noms de ceux qui possèdent plus de 25% de toute société déclarée sur place devaient être obligatoirement rendus publics d'ici à la fin 2020. Les représentants des trois îles concernées étaient vent debout contre cet amendement et le gouvernement britannique a souligné que ces territoires étaient autonomes sur le plan fiscal.

La liste noire de l'UE trop incomplète?

Par ailleurs, l'organisation non gouvernementale Oxfam dit craindre de voir neuf des pires paradis fiscaux du monde, selon elle, échapper à la liste noire de l'UE. Mardi prochain, les 28 ministres des Finances de l'Union, réunis à Bruxelles, doivent actualiser leur liste noire, qui ne contient actuellement plus que cinq pays - Samoa, les Samoa américaines, les Îles Vierges américaines, Trinité-et-Tobago et Guam -. Cette liste devrait, selon deux sources à Bruxelles, être quelque peu étoffée de nouveaux pays, dont on ignore encore les noms.