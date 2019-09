100 milliards d'euros pour le climat en Allemagne

Le texte, baptisé " Programme de protection du climat 2030 ", vise à obtenir une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 alors que l’Allemagne ne tiendra pas les objectifs climatiques qu’elle s’était fixés en 2007 à l’horizon 2020. "Le gouvernement avait promis 1 million de voitures électriques en 2020, on en est loin, rappelle le quotidien Süddeutsche Zeitung. Au lieu de quoi on atteindra cette année la barre des 1 million de SUV vendus!" La fragile coalition d’Angela Merkel menacée d’implosion jouait là son va-tout.

La vente de certificats d’émissions de CO2 (la taxe sera appliquée à tous les carburants, à auteur de 10 euros la tonne de CO2 en 2021 ; 35 euros en 2025), une augmentation de la taxe sur les billets d’avion, une réforme de la taxe automobile au détriment des véhicules les plus polluants et une nouvelle augmentation du péage autoroutier pour les poids lourds, en plus des réserves dégagées par les excédents budgétaires des années passées. Tout cela "offre la marge de manœuvre nécessaire", assure le ministre.

Focus sur le transport

Ces recettes en partie nouvelles serviront à financer une panoplie de mesures destinées à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l’énergie, le bâtiment, l’agriculture, l’industrie et surtout les transports. Berlin entend à cet effet développer les transports publics , grâce notamment à une diminution de la TVA sur les billets de train "entièrement reversée aux usagers" (elle doit passer de 19 à 7%), augmenter le montant de la taxe sur les billets d’avion , et accorder diverses subventions pour l’achat d’un véhicule électrique (jusqu’à 4.000 euros pour un petit modèle qui sera par ailleurs exempté de la taxe automobile jusqu’en 2025) ou l’installation d’un chauffage propre en remplacement des chaudières à fioul , dont l’installation sera interdite dès 2026.

Éviter l’apparition d’un mouvement type "gilets jaunes"

Côté politique, l’équation est tout aussi complexe. Le gouvernement doit répondre aux attentes des jeunes de "Friday for future" et d’une partie de l’opinion urbaine descendue une nouvelle fois dans la rue pour le climat hier. "Friday for future nous a réveillés", assure le ministre des Finances Olaf Scholz. Mais la coalition veut aussi éviter l’apparition d’un mouvement type "gilets jaunes" dans les zones rurales et à l’est du pays.