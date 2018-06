15.000 pass transports à gagner pour partir à la découverte de l'UE

Découvrir la culture européenne

Initiative dotée d'une enveloppe de 12 millions d'euros, le dispositif DiscoverEU offre la possibilité à 15.000 jeunes de mettre à profit leur repos estival pour partir à la découverte du continent européen. Alors que l'année 2018 a été placée sous le signe de l'héritage culturel européen , le projet propose d'immerger la jeunesse au sein de la diversité culturelle européenne et de la mettre en contact avec la richesse du patrimoine de l'UE. D'autant que de nombreux événements sont organisés pour cette année thématique.

Commissaire européen à l'Education, à la Culture, à la Jeunesse et au Sport.

Pour Tibor Navracsics, commissaire européen à l’Éducation, à la Culture, à la Jeunesse et au Sport, l'initiative, en encourageant la mobilité sur le continent, est à même de favoriser la conscientisation de l'identité européenne et de célébrer la libre-circulation. "DiscoverEU offre une excellente occasion aux jeunes d'explorer l'Europe dans le cadre d'un périple personnel, expérience qu'aucun livre ni aucun documentaire ne peut leur apporter. L'initiative n'est rien moins que l'amorce de 15.000 histoires européennes inoubliables, qui seront suivies de beaucoup d'autres dans le courant de cette année et ultérieurement", a-t-il commenté.