17 "députés-dissidents" font perdre la majorité au parti de Macron à l'Assemblée nationale

"Écologie Démocratie Solidarité". Voilà comment s'appelle le nouveau groupe parlementaire créé par des membres du parti du président Emmanuel Macron , La République en Marche (LREM). Composé de 17 "députés-dissidents" , ce nouveau groupe dit être "indépendant", "ni dans la majorité, ni dans l'opposition", comme on peut le lire dans la déclaration politique des 17 parlementaires.

"Je trouve ça dommage. En tout cas ça ne remet pas en cause la majorité d'Emmanuel Macron, la majorité d'Edouard Philippe, qui est très forte."

Ces derniers s'affichent en rupture, récente ou plus ancienne, avec le parti présidentiel. Et le coup qu'ils viennent de porter au troupes du président fait mal: LREM perd de justesse la majorité absolue à l'Assemblée nationale française. Après officialisation de cette nouvelle formation, le groupe LaRem et apparentés devrait compter 288 députés, sous la barre des 289 qui marque la majorité parlementaire.