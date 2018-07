50 morts dans des incendies en Grèce

De violents incendies ont ravagé les alentours d'Athènes, en Grèce, faisant au moins 50 morts, dont 26 personnes retrouvées carbonisées dans la cour d'une villa, et plus de 150 blessés, selon un bilan provisoire de la Croix-Rouge et des responsables locaux.

Selon le Premier ministre grec Alexis Tsipras, "plus de 600 pompiers" étaient sur les trois fronts des incendies, attisés par des vents soufflant jusqu'à plus de 100 km/h. La Grèce a activé le mécanisme européen de protection civile pour obtenir de l'aide de ses partenaires.

L'Europe du Nord aussi touchée

Le nord de l'Europe (Finlande, Norvège et Suède) est également victime, suite à plusieurs semaines de chaleur et de sécheresse, de feux de forêt. La sécheresse dévaste également les tourbières, brûle les pâtures, vide les nappes phréatiques et fait baisser le niveau des Grands Lacs. Les autorités portuaires ont également retrouvé 4 corps dans la mer, ceux de trois femmes et un enfant qui s'y étaient réfugiés pour échapper aux flammes.