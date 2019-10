500 euros d'amende pour avoir décroché le portrait de Macron

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce mercredi huit militants écologistes âgés de 23 à 36 ans à une solide amende de 500 euros chacun pour le "vol en réunion" de portraits du Président français. Les huit militants avaient reconnu les faits, commis lors de trois actions les 21 et 28 février dans plusieurs mairies d’arrondissements, dans le cadre d’une campagne nationale de désobéissance civile. Les décrochages s’étaient effectués en quelques minutes, à visage découvert et sans dégradation. Les prévenus avaient expliqué avoir agi par "devoir moral" et parce qu’ils n’avaient "d’autre choix" que la "désobéissance civile non-violente", face à "la menace" du réchauffement climatique et "l’inaction" du gouvernement en la matière.