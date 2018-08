A Dresde, la mobilisation têtue d'une extrême droite en colère

La tension ne retombe pas en Allemagne après la mort samedi d’un Allemand de 35 ans, poignardé lors de la fête locale de Chemnitz, en ex-RDA, par deux réfugiés irakien et syrien , selon les premiers éléments de l’enquête. Après deux nuits de débordements et de ratonnade à Chemnitz, c’est au tour de Dresde de mobiliser son extrême droite, en soutien de la victime de Chemnitz.

"Cette presse mensongère qui diabolise l’extrême droite et encourage Merkel à ramener toujours plus de réfugiés dans le pays!"

Ils sont peu nombreux, une centaine tout au plus, à s’être réunis à partir de 15h au pied du parlement régional de Dresde. Là même où le parti d’extrême droite AfD "doit arriver au pouvoir l’an prochain, à l’issue des prochaines élections régionales", selon les vœux de Roland. Ce comptable de 54 ans, cheveux plaqués, t-shirt blanc et lunettes de soleil sur le nez, est présent à toutes les manifestations de l’AfD depuis deux ans et demi, "excédé par tous les avantages dont bénéficient les réfugiés, quand nous n’avons rien. Un Allemand qui a travaillé toute sa vie doit se contenter de 400 euros par mois pour vivre. C’est ce qu’eux reçoivent comme argent de poche", assure-t-il. "Prenez une famille de Syriens: le père, la mère et deux enfants. Lui touche 400 euros par mois, elle aussi, les enfants 200 euros chacun, plus un logement gratuit, chauffage, cuisine intégrée, et assurances compris. C’est de la folie, de la folie!"