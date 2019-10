À Hambourg, l'un des derniers procès du nazisme

La première fois qu’il entend le nom de Stutthof, Bruno Dey est encore un enfant. Son père, doutant en public de l’issue de la guerre, est arrêté. Il échappe de peu à la déportation vers ce camp proche du domicile familial, près de Danzig (aujourd’hui Gdansk, en Pologne). Quelques années plus tard (on est en juin 1944 et Dey est tout juste âgé de 17 ans), Bruno Dey est de nouveau confronté au nom de Stutthof, cette fois, pour y travailler comme gardien du camp. 65.000 victimes du nazisme mourront à Stutthof, pour l’essentiel des femmes juives originaires de Pologne et des pays Baltes. Aujourd’hui âgé de 93 ans, Bruno Dey doit répondre de ses actes depuis jeudi devant un tribunal de Hambourg. Ce sera l’un des derniers procès du nazisme en Allemagne.