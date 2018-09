A Malte, d'autres navires d'ONG bloqués comme l'Aquarius

Malte a accepté de faire débarquer les 58 migrants qui doivent être répartis entre l'Allemagne, le Portugal, la France et l'Espagne, mais après la décision du Panama de lui retirer son immatriculation, l'Aquarius doit rester dans les eaux internationales.

Alors que La Valette est restée pendant plusieurs années le port de base d'une série de petits navires humanitaires oeuvrant au large de la Libye, Malte a découragé plusieurs ONG qui ont rapatrié leurs bateaux, et bloque les navires de celles qui restent: les allemandes Sea-Watch et Lifeline .

Mais le nouveau ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini (extrême droite), a fermé les ports aux navires ayant secouru des migrants, et en premier lieu aux ONG, qu'il accuse de favoriser les affaires des passeurs. Et cette politique a remis Malte en première ligne, alors que le tout petit Etat s'était contenté pendant des années d'accueillir les morts et les urgences médicales.